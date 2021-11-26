Президенты Азербайджана и Армении договорились о делимитации границы

Россия планирует оказывать консультативную помощь по запросу сторон.

По итогам встречи лидеры трех стран выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что стороны будут "предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе".

Путин заявил, что встреча с Алиевым и Пашиняном оказалась конструктивной, сообщил сайт Кремля.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов (до конца этого года мы договорились это сделать) демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет", – сказал президент РФ.

В ходе встречи обсуждали разблокирование транспортных коридоров между странами, речь идет о железнодорожном и авиасообщении.

В ноябре в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в провокациях и сообщили о потерях.

Армения начала процедуру письменного оформления призыва к России помочь Еревану в "восстановлении территориальной целостности" страны.

Обострение произошло через год после прекращения одного из самых масштабных конфликтов в Нагорном Карабахе за последние годы.