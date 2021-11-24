Лидеры Армении и Азербайджана на фоне обострения конфликта между странами приедут на встречу к Путину в Сочи

Пашинян и Алиев встретятся у Путина до саммита в Брюсселе Фото: primeminister.am

Как подчеркнули в Кремле, встреча состоится по инициативе Путина и будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

На трехсторонних переговорах планируют "рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также определить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе".

Кроме того, Путин побеседует с каждым из гостей наедине.

20 ноября глава Европейского совета Шарль Мишель сообщал, что после его переговоров с Пашиняном и Алиевым те договорились встретиться в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства", чтобы обсудить напряженность в регионе. Но эта встреча состоится только 15 декабря.

В ноябре в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в провокациях и сообщили о потерях.

Армения начала процедуру письменного оформления призыва к России помочь Еревану в "восстановлении территориальной целостности" страны.

Обострение произошло через год после прекращения одного из самых масштабных конфликтов в Нагорном Карабахе за последние годы.