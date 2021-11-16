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Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

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Минобороны Армении сообщило о прекращении огня
Минобороны Армении сообщило о прекращении огня
Фото: mil.am

Ситуация на границе Армении и Азербайджана стабилизировалась, сообщила пресс-служба министерства обороны Армении вечером 16 ноября.

Два государства при посредничестве России договорились о прекращении огня, говорится в релизе. 

Перед этим министр обороны Армении Сурен Папикян провел с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу переговоры об урегулировании ситуации, сообщает минобороны Армении. 

Также с Шойгу о ситуации на границе Армении и Азербайджана говорил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, сообщает минобороны Азербайджана. 

Кроме того, Гасанов обсуждал эскалацию с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Последний заверил собеседника в поддержке Турции.

Контекст:

16 ноября министерство обороны Армении заявило о "крайне напряженной ситуации" на границе с Азербайджаном, Армения начала процедуру письменного оформления призыва к России помочь Еревану в "восстановлении территориальной целостности" страны. 

Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, сообщали о пострадавших и взяты в плен военнослужащих. В минобороны Армении сообщили об одном погибшем. 

Азербайджан заявляет, что ответственность за эскалацию несет военно-политическое руководство Армении. Обострение произошло через год после прекращения одного из самых масштабных конфликтов в Нагорном Карабахе за последние годы.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

В мае Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в обстрелах и попытках нарушения границ. В частности, 25 мая произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявили, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал "несчастный случай". 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами.

Пашинян 14 мая обращался к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью из-за ситуации у границ Армении.

Алиев 18 июля заявил об окончательном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сообщало государственное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Сергей Шойгу, переговоры, Минобороны
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