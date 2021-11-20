Лидеры Азербайджана и Армении согласились встретиться на фоне обострения конфликта на границе

"После моих телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства", – написал Мишель.

Following my phone calls with @presidentaz and @NikolPashinyan a meeting will take place in December in Brussels in the margins of EAP summit.



A direct line has been established between defence ministers of both countries. https://t.co/jvyludBirm — Charles Michel (@eucopresident) November 19, 2021

В пресс-службе Евросовета сообщили, что Алиев и Пашинян в Брюсселе обсудят региональную ситуацию и пути преодоления напряженности в регионе Южного Кавказа.

Также сообщается, что в ходе телефонных разговоров лидеры обеих стран договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая "будет служить механизмом предотвращения инцидентов".

В ноябре в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в провокациях и сообщили о потерях.

Армения начала процедуру письменного оформления призыва к России помочь Еревану в "восстановлении территориальной целостности" страны.

Обострение произошло через год после прекращения одного из самых масштабных конфликтов в Нагорном Карабахе за последние годы.