Власти Азербайджана сообщили о передаче Армении 10 военных в обмен на карту минных полей

"4 декабря 2021 года, исходя из принципов гуманизма, Азербайджанская Республика передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения. Экстрадированные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара на государственной границе", – говорится в сообщении.

Азербайджанские силовики отметили, что недавно Армении в рамках экстрадиции уже передавали одного гражданского и одного военного.

"В то же время в результате переговоров армянская сторона предоставила азербайджанской стороне минные карты других освобожденных территорий Азербайджанской Республики", – подчеркнули в ведомстве.

За посредничество в получении минных карт Азербайджан поблагодарил минобороны России.

16 ноября министерство обороны Армении заявило о "крайне напряженной ситуации" на границе с Азербайджаном. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, сообщали о пострадавших и взятых в плен военнослужащих. В минобороны Армении говорили об одном погибшем.

В тот же день стороны договорились о прекращении огня.