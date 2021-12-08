Суд в Гааге обязал Армению и Азербайджан прекратить взаимную дискриминацию

"Армения должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и поощрение расовой ненависти, в том числе организациями и частными лицами на ее территории, направленной на лиц азербайджанского происхождения", – заявила председатель суда Джоан Донахью.
Азербайджан, в свою очередь, должен "предпринять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации, направленных на людей армянского происхождения, в том числе со стороны официальных лиц и общественных институтов".
"Обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к усугублению или продлению конфликта", – добавила судья.
Также суд обязал Азербайджан обеспечить безопасность армянских пленных, захваченных в ходе эскалаций в Нагорном Карабахе. Азербайджан обязали принять меры против осквернения объектов армянского культурного наследия на своей территории.
В МИД Азербайджана пообещали, что будут соблюдать меры, принятые судом, для предотвращения расовой дискриминации. В МИД Армении отметили, что решение суда создает обязательства по устранению дискриминации в соответствии с международным правом.
Разбирательство было инициировано Арменией в сентябре. Ереван обвинил азербайджанские власти в нарушении международной конвенции по борьбе со всеми формами расовой дискриминации во время боев осени 2020 года в Карабахе и после прекращения военных действий.
В ответ Азербайджан выдвинул аналогичные обвинения через несколько дней. Представители Баку обвинили армянские власти в политике этнических чисток, уничтожении азербайджанской культуры и возбуждении ненависти по отношению к азербайджанцам. Они ссылались на эпизоды, произошедшие после обострения конфликта в Нагорном Карабахе прошлой осенью.
Последняя эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошел 16 ноября. Минобороны Армении обвинило Баку в попытке прорыва границы, а в Баку заявили об атаке на азербайджанские позиции.