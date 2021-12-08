Суд в Гааге обязал Армению и Азербайджан прекратить взаимную дискриминацию

"Армения должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и поощрение расовой ненависти, в том числе организациями и частными лицами на ее территории, направленной на лиц азербайджанского происхождения", – заявила председатель суда Джоан Донахью.

Азербайджан, в свою очередь, должен "предпринять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации, направленных на людей армянского происхождения, в том числе со стороны официальных лиц и общественных институтов".

"Обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к усугублению или продлению конфликта", – добавила судья.

Также суд обязал Азербайджан обеспечить безопасность армянских пленных, захваченных в ходе эскалаций в Нагорном Карабахе. Азербайджан обязали принять меры против осквернения объектов армянского культурного наследия на своей территории.

В МИД Азербайджана пообещали, что будут соблюдать меры, принятые судом, для предотвращения расовой дискриминации. В МИД Армении отметили, что решение суда создает обязательства по устранению дискриминации в соответствии с международным правом.