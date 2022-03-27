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Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху, Азербайджан ответил, что "Нагорного Карабаха" не существует

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Азербайджан потребовал от России "не использовать выражение "Нагорный Карабах"
Азербайджан потребовал от России "не использовать выражение "Нагорный Карабах"
Фото: mod.gov.az

Минобороны РФ 26 марта заявило, что Азербайджан нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху, и призвало его отвести войска "в исходное положение". Сообщение опубликовано на сайте военного ведомства РФ 26 марта.

24 марта Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана двинулись вперед в районе Нагорного Карабаха. В Армении призвали "российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация", принять меры. В минобороны Азербайджана это отрицали, заявив, что "ведется уточнение позиций и мест дислокации".

Минобороны РФ вечером 26 марта заявило, что "вооруженные силы Азербайджанской Республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".

В заявлении сказано, что Азербайджан нанес четыре удара беспилотником Bayraktar-TB2 "по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух".

Россия утверждает, что "принимает меры для урегулирования ситуации" и что Азербайджану "направлен призыв по отводу войск".

Минобороны Азербайджана в ответ заявило, что ничего не нарушало, и призвало РФ "в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана".

Азербайджан также потребовал "не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", уточнив, что название села, упоминаемого в заявлении, – не Фурух, а Фаррух.

Также в Азербайджане считают, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений" и декларации о союзническом взаимодействии.

26 марта ситуацию прокомментировал МИД Армении. В ведомстве считают, что заявления Азербайджана свидетельствуют о том, что "целью политики систематического насилия и террора Азербайджана являются этнические чистки армянских населенных пунктов Нагорного Карабаха", и уверены, что агрессия Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе была заранее спланирована.

В Армении заявили, что инциденту 24 марта предшествовали обстрелы армянских населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, а также транслируемые через громкоговоритель в течение нескольких дней угрозы. Кроме того, утверждают в Армении, Азербайджан "несколько недель подряд продолжает подрывать работу жизненно важного газопровода, ставя население Нагорного Карабаха на грань гуманитарной катастрофы".

МИД Армении подчеркнул, что цель требования Азербайджана о выводе сил самообороны армянского населения Нагорного Карабаха – "завершить свою линию политики этнических чисток и с новой силой реализовать политику геноцида армян Арцаха".

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. 

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны. 

После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, миротворцы, минобороны РФ
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