Армения заявила, что Азербайджан продвинулся вперед в Нагорном Карабахе. Баку отреагировал

Азербайджан назвал продвижение своих войск в Нагорном Карабахе "уточнением позиций и мест дислокации" Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / Facebook

В ведомстве утверждают, что азербайджанские военные около 16.00 нарушили линию соприкосновения и вторглись в село Парух (азербайджанское название – Фаррух).

"Ожидаем, что российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы войска Азербайджана немедленно вернулись на исходные позиции и неукоснительно соблюдали обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением", – отметили в МИД Армении.

В министерстве обороны Азербайджана утверждают, что заявление Армении не соответствует действительности.

"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило. Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло", – сказано в заявлении ведомства.

Там утверждают, что "причин для беспокойства и волнения нет".

Как отметило "Радио Азатутюн", из-за обострении ситуации из Паруха и соседнего села Храморт эвакуировали людей. Представители Армении и дислоцированного в этом районе российского миротворческого контингента вели переговоры с азербайджанской стороной. Около 21.00 армянская сторона заявила, что продвижение вооруженных сил Азербайджана было остановлено, но они все еще не вернулись на исходные позиции, сообщил телеканал Factor TV.

По данным агентства Turan, в целом азербайджанские силы продвинулись вперед на 2–3 км со стороны Агдама.