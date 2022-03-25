Армения заявила, что Азербайджан продвинулся вперед в Нагорном Карабахе. Баку отреагировал

В ведомстве утверждают, что азербайджанские военные около 16.00 нарушили линию соприкосновения и вторглись в село Парух (азербайджанское название – Фаррух).
"Ожидаем, что российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы войска Азербайджана немедленно вернулись на исходные позиции и неукоснительно соблюдали обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением", – отметили в МИД Армении.
В министерстве обороны Азербайджана утверждают, что заявление Армении не соответствует действительности.
"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило. Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло", – сказано в заявлении ведомства.
Там утверждают, что "причин для беспокойства и волнения нет".
Как отметило "Радио Азатутюн", из-за обострении ситуации из Паруха и соседнего села Храморт эвакуировали людей. Представители Армении и дислоцированного в этом районе российского миротворческого контингента вели переговоры с азербайджанской стороной. Около 21.00 армянская сторона заявила, что продвижение вооруженных сил Азербайджана было остановлено, но они все еще не вернулись на исходные позиции, сообщил телеканал Factor TV.
По данным агентства Turan, в целом азербайджанские силы продвинулись вперед на 2–3 км со стороны Агдама.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны.
После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.