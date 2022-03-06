Правительство Грузии лгало украинскому посольству про переговоры с РФ – СМИ

Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор), которая накладывает торговые санкции на недружественные государства, решила снять ограничения с Грузии после двусторонних переговоров, передает "Европейская правда". По данным издания, Россельхознадзор инициирует снятие санкций с 15 грузинских производителей молока и молокопродукции.

Накануне грузинские дипломаты убеждали украинскую сторону, что не только не ведут переговоры, но и не заинтересованы выходить на рынок РФ. Заверения Грузии распространило посольство Украины в Тбилиси.

Однако, глава Грузинского национального пищевого агентства Зураб Чекурашвили 6 марта сделал заявление об успехе в переговорах с РФ.

На эти события отреагировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и обратился к парламенту Грузии.

"Как же так случилось, генацвале, что сегодня в разгар войны России против братской вам Украины вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас, и на вас? Решение России ослабить санкционное давление на Грузию – это случайно не благодарность за то, что официальный Тбилиси не желает полноценно поддерживать Украину?" – обратился Стефанчук.