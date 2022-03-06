Правительство Грузии лгало украинскому посольству про переговоры с РФ – СМИ

Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор), которая накладывает торговые санкции на недружественные государства, решила снять ограничения с Грузии после двусторонних переговоров, передает "Европейская правда". По данным издания, Россельхознадзор инициирует снятие санкций с 15 грузинских производителей молока и молокопродукции.
Накануне грузинские дипломаты убеждали украинскую сторону, что не только не ведут переговоры, но и не заинтересованы выходить на рынок РФ. Заверения Грузии распространило посольство Украины в Тбилиси.
Однако, глава Грузинского национального пищевого агентства Зураб Чекурашвили 6 марта сделал заявление об успехе в переговорах с РФ.
На эти события отреагировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и обратился к парламенту Грузии.
"Как же так случилось, генацвале, что сегодня в разгар войны России против братской вам Украины вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас, и на вас? Решение России ослабить санкционное давление на Грузию – это случайно не благодарность за то, что официальный Тбилиси не желает полноценно поддерживать Украину?" – обратился Стефанчук.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.