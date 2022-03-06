TikTok приостанавливает свою работу в России

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", – говорится в сообщении.

При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.

"Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, сделав безопасность нашим главным приоритетом", – добавили в соцсети.

3/ We will continue to evaluate the evolving circumstances in Russia to determine when we might fully resume our services with safety as our top priority. More about our ongoing efforts here: https://t.co/Whwn5KwXmj — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022