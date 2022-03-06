TikTok приостанавливает свою работу в России

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", – говорится в сообщении.
При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.
"Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, сделав безопасность нашим главным приоритетом", – добавили в соцсети.
3/ We will continue to evaluate the evolving circumstances in Russia to determine when we might fully resume our services with safety as our top priority. More about our ongoing efforts here: https://t.co/Whwn5KwXmj— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022
4 марта Государственная дума России приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Принятие закона связано с нападением России на Украину.
В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
Reuters написало, что после принятия этого закона многие мировые СМИ заявили, что приостанавливают работу в России, чтобы защитить своих журналистов. В частности, прекратить вещание в России решили британская телерадиокомпания BBC, американские каналы CNN и CBS News, американское агентство Bloomberg.
Еще до принятия нового закона в РФ заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ. Среди них – "Настоящее время", "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", "Радио Свобода, "Голос Америки", "Украинская правда", "ГОРДОН", "Интерфакс-Украина", "Укринформ" и другие. Ряд изданий, в частности "Дождь" и Znak.com, уже сообщили о приостановке своей работы. Перед этим Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой. 4 марта стало известно, что на территории РФ заблокировали соцсети Twitter и Facebook.