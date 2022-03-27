Российские хакеры атакуют благотворительные и волонтерские организации – Госспецсвязи Украины

"Российские хакеры совершают комплексные атаки против благотворительных и волонтерских организаций в различных целях", – говорится в сообщении.

По данным замглавы Госспецсвязи Виктора Жоры, злоумышленники ведут "разведку, сбор данных, фишинговые кампании, пытаются получить данные о контактах, банковских счетах, товарах, закупаемых для помощи украинцам".

"Мы видим комплексную активность", – подчеркнул он.

В Госспецсвязи рассказали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ.

По словам Жоры, некоторые представители первой группы "отказываются от предложений атаковать Украину, что является очень важным знаком".

Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

"Это люди, которые служат или работают на ГРУ, ГШ ВС, ФСБ и другие учреждения. Они имеют воинские звания и пользуются данными российской разведки и, скорее всего, делятся этими данными с обычными киберпреступниками. Эти хакеры атакуют и будут атаковать и дальше", – считает Жора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)