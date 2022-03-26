Хакеры Anonymous – Путину: Люди узнают, чем на самом деле является экономика РФ. Мы в твоем дворце

Они сообщали 24 марта, что взломали базы российского Центробанка, и анонсировали публикацию секретных документов. Вчера хакеры слили в сеть 28 Гб информации.

Центробанк РФ, как пишет "Коммерсантъ", отрицает взлом.

На странице The Black Rabbit World в Twitter хакеры сообщили, что распространили документы "в разные точки интернета". "Если ссылки будут подвергнуты цензуре, мы поделимся ими по разным ссылкам", – добавили они.

Хакеры записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказывают о войне в Украине, жертвах среди мирного населения и подчеркивают: больше "ни один секрет не находится в безопасности".

"Мы в твоем дворце, мы там, где ты ешь, мы за твоим столом, мы там, где ты спишь. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. НАТО, Америка и ЕС – лжецы. Все они имели сделки за закрытыми дверями. Мы за невинных людей. Мы не допустим войны, эксплуатации и несправедливости. Мы – Anonymous. Нас – легион", – говорит автор обращения.

В подписи к ролику подчеркивается, что "люди не должны бояться своего правительства, правительства должны бояться своего народа".