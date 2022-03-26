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Хакеры Anonymous – Путину: Люди узнают, чем на самом деле является экономика РФ. Мы в твоем дворце

После вторжения России в Украину Anonymous объявили войну РФ
После вторжения России в Украину Anonymous объявили войну РФ
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Хакерская группа Anonymous 25 марта начала публиковать данные, которые получила в результате взлома Центрального банка России. Об этом хакеры сообщили в Twitter.

Они сообщали 24 марта, что взломали базы российского Центробанка, и анонсировали публикацию секретных документов. Вчера хакеры слили в сеть 28 Гб информации.

Центробанк РФ, как пишет "Коммерсантъ", отрицает взлом. 

На странице The Black Rabbit World в Twitter хакеры сообщили, что распространили документы "в разные точки интернета". "Если ссылки будут подвергнуты цензуре, мы поделимся ими по разным ссылкам", – добавили они. 

Хакеры записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказывают о войне в Украине, жертвах среди мирного населения и подчеркивают: больше "ни один секрет не находится в безопасности".

"Мы в твоем дворце, мы там, где ты ешь, мы за твоим столом, мы там, где ты спишь. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. НАТО, Америка и ЕС – лжецы. Все они имели сделки за закрытыми дверями. Мы за невинных людей. Мы не допустим войны, эксплуатации и несправедливости. Мы – Anonymous. Нас – легион", – говорит автор обращения. 

В подписи к ролику подчеркивается, что "люди не должны бояться своего правительства, правительства должны бояться своего народа". 

Контекст:

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси.

18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, хакеры, Anonymous, Центробанк, война России против Украины
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