Хакеры Anonymous – Путину: Люди узнают, чем на самом деле является экономика РФ. Мы в твоем дворце

Они сообщали 24 марта, что взломали базы российского Центробанка, и анонсировали публикацию секретных документов. Вчера хакеры слили в сеть 28 Гб информации.
Центробанк РФ, как пишет "Коммерсантъ", отрицает взлом.
JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld).#Ukraine #OpRussia— Anonymous TV * (@YourAnonTV) March 25, 2022
* https://t.co/msXQ24qDZ2
На странице The Black Rabbit World в Twitter хакеры сообщили, что распространили документы "в разные точки интернета". "Если ссылки будут подвергнуты цензуре, мы поделимся ими по разным ссылкам", – добавили они.
Хакеры записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказывают о войне в Украине, жертвах среди мирного населения и подчеркивают: больше "ни один секрет не находится в безопасности".
"Мы в твоем дворце, мы там, где ты ешь, мы за твоим столом, мы там, где ты спишь. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. НАТО, Америка и ЕС – лжецы. Все они имели сделки за закрытыми дверями. Мы за невинных людей. Мы не допустим войны, эксплуатации и несправедливости. Мы – Anonymous. Нас – легион", – говорит автор обращения.
В подписи к ролику подчеркивается, что "люди не должны бояться своего правительства, правительства должны бояться своего народа".
* MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022
"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."
The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous * #Ukraine #OPRussia
* pic.twitter.com/BJJBMpZESZ
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси.
18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.