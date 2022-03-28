Из "Фельдман Экопарка" вывезли кенгуру. Там остается единственная в Украине семья тапиров с детенышем

Вывезти тапиров из экопарка пока не могут, их регулярно проведывают волонтеры Фото: feldman-ecopark.com

Кенгуру находятся в безопасности.

"Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь у них все будет хорошо! Огромное спасибо волонтерам и сотрудникам, рискующим ради спасения животных, а также многочисленным нашим друзьям – обычным людям, бизнес-структурам и общественным организациям, помогающим нам финансово и делающим возможными наши спасательные операции", – отметили в посте.

27 марта "Фельдман Экопарк" проинформировал, что единственное в Украине семейство тапиров, имеющее детеныша, пока остается в экопарке.

"Вывезти этих довольно крупных животных не так просто. Но наши сотрудники и волонтеры, регулярно приезжающие в экопарк для того, чтобы покормить животных и постепенно эвакуировать их в более безопасные места, регулярно проведывают Далму, Пинто и Долли. Как видите, с ними все в порядке, они здоровы и имеют хороший аппетит", – рассказали сотрудники заведения.

Сотрудники "Фельдман Экопарка" 28 марта опубликовали в Facebook пост, в котором сообщили, что в экопарке еще остаются свиньи, козы и другие животные.

"Пробрались сегодня покормить остающихся на территории экопарка животных – увидели новые следы прилетов, новые разрушения… Хочется побыстрее вывезти всех животных отсюда, но, к сожалению, это получается делать только небольшими партиями, предварительно подготовив временные вольеры", – уточнили в публикации.