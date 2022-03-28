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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из "Фельдман Экопарка" вывезли кенгуру. Там остается единственная в Украине семья тапиров с детенышем

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Вывезти тапиров из экопарка пока не могут, их регулярно проведывают волонтеры
Вывезти тапиров из экопарка пока не могут, их регулярно проведывают волонтеры
Фото: feldman-ecopark.com

Из "Фельдман Экопарка" 24 марта смогли вывезти более 10 кенгуру. Об этом сообщили на странице экопарка в Facebook.

Кенгуру  находятся в безопасности.

"Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь у них все будет хорошо! Огромное спасибо волонтерам и сотрудникам, рискующим ради спасения животных, а также многочисленным нашим друзьям – обычным людям, бизнес-структурам и общественным организациям, помогающим нам финансово и делающим возможными наши спасательные операции", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/videos/497540398484412/

27 марта "Фельдман Экопарк" проинформировал, что единственное в Украине семейство тапиров, имеющее детеныша, пока остается в экопарке.

"Вывезти этих довольно крупных животных не так просто. Но наши сотрудники и волонтеры, регулярно приезжающие в экопарк для того, чтобы покормить животных и постепенно эвакуировать их в более безопасные места, регулярно проведывают Далму, Пинто и Долли. Как видите, с ними все в порядке, они здоровы и имеют хороший аппетит", – рассказали сотрудники заведения.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/videos/5280358455310092/

Сотрудники "Фельдман Экопарка" 28 марта опубликовали в Facebook пост, в котором сообщили, что в экопарке еще остаются свиньи, козы и другие животные.

"Пробрались сегодня покормить остающихся на территории экопарка животных – увидели новые следы прилетов, новые разрушения… Хочется побыстрее вывезти всех животных отсюда, но, к сожалению, это получается делать только небольшими партиями, предварительно подготовив временные вольеры", – уточнили в публикации.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/posts/2488266441308785

Контекст:

24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.

19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.

25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.

Теги: Украина, животные, волонтеры, обстрелы, шимпанзе, война России против Украины, спасение, кенгуру, разрушения, Фельдман Экопарк
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