Из "Фельдман Экопарка" вывезли кенгуру. Там остается единственная в Украине семья тапиров с детенышем

Кенгуру находятся в безопасности.
"Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь у них все будет хорошо! Огромное спасибо волонтерам и сотрудникам, рискующим ради спасения животных, а также многочисленным нашим друзьям – обычным людям, бизнес-структурам и общественным организациям, помогающим нам финансово и делающим возможными наши спасательные операции", – отметили в посте.
27 марта "Фельдман Экопарк" проинформировал, что единственное в Украине семейство тапиров, имеющее детеныша, пока остается в экопарке.
"Вывезти этих довольно крупных животных не так просто. Но наши сотрудники и волонтеры, регулярно приезжающие в экопарк для того, чтобы покормить животных и постепенно эвакуировать их в более безопасные места, регулярно проведывают Далму, Пинто и Долли. Как видите, с ними все в порядке, они здоровы и имеют хороший аппетит", – рассказали сотрудники заведения.
Сотрудники "Фельдман Экопарка" 28 марта опубликовали в Facebook пост, в котором сообщили, что в экопарке еще остаются свиньи, козы и другие животные.
"Пробрались сегодня покормить остающихся на территории экопарка животных – увидели новые следы прилетов, новые разрушения… Хочется побыстрее вывезти всех животных отсюда, но, к сожалению, это получается делать только небольшими партиями, предварительно подготовив временные вольеры", – уточнили в публикации.
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.
19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.
25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.