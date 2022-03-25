В результате нового обстрела "Фельдман Экопарка" погибли лани и валлийские козы

"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы эвакуировать наших животных с территории экопарка, но избежать трагедий, увы, не удается. Жертвами очередного варварского обстрела стали четыре лани и три валлийских козы", – написал он.

Владелец "Фельдман Экопарка" отметил, что среди жертв российской агрессии "уже есть крупные кошачьи, приматы, копытные, сумчатые, птицы".

"Чтобы этот скорбный ряд больше не пополнялся, нам необходимо вывезти из экопарка, уже месяц находящегося на линии огня, всех животных", – объяснил Фельдман.

Он подчеркнул, что "оборудование временных вольеров, транспорт, лечение пострадавших животных и еда для них требуют значительных затрат".

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