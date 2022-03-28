Харьков покинула треть жителей города – мэр

"По нашим подсчетам, около 30% населения покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время наблюдаем, что возвращаются и мужчины, которые увезли свои семьи и вступают в ряды территориальной обороны, и возвращаются даже целые семьи, потому что не хотят жить в другом месте. Пожилые более-менее посмотрели и возвращаются. Это настоящие патриоты своего города и патриоты Украины", – сказал Терехов.

Он проинформировал, что коммунальные предприятия продолжают оказывать услуги горожанам – подаются вода, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение.

"Ситуация, конечно, в городе напряженная. Но коммунальные службы работают, мусор вывозим. Город живет той жизнью, которая сегодня возможна в этих условиях – в условиях непрекращающихся обстрелов, в условиях войны", – сказал городской голова.

Он подтвердил, что постоянно возникают проблемы с электричеством, поскольку российская армия целенаправленно бомбит трансформаторные подстанции. Поэтому облэнерго вынуждено переключаться с одной подстанции на другую и проводить ремонты под вражеским огнем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



