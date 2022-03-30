Оккупанты минируют Харьковскую область запрещенными противопехотными минами "Медальон" – омбудсмен

Такие мины могут убивать и калечить людей в радиусе 16 метров Фото: hrw.org

"Оккупанты минируют украинскую землю своими новейшими противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Случаи использования мин с сейсмическим датчиком цели зафиксированы в Харьковской области. Российские захватчики используют их при дистанционном минировании местности региона", – говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила, что мина оснащена электронным сейсмическим датчиком, который принимает сигнал вибрации почвы и обеспечивает подрыв, если амплитуда колебания соответствует человеческим шагам, после этого боевая часть мины вылетает на высоту около полутора метров и взрывается.

"Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин, поскольку они являются орудием войны неизбирательного действия. Производятся такие мины только в РФ", – подчеркнула Денисова.

По словам украинского омбудсмена, такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

О том, что Россия использует запрещенные противопехотные мины в Харьковской области, также сообщила 29 марта правозащитная организация Human Rights Watch.

Противопехотные мины были обнаружены саперами 28 марта 2022 года. Такие мины могут убивать и калечить людей в радиусе 16 метров. У Украины нет этого типа наземных мин.

Международный договор о запрещении мин 1997 года полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Россия не входит в число 164 стран, присоединившихся к договору. В ноябре 2020 года РФ заявила Генеральной Ассамблее ООН, что "разделяет цели договора и поддерживает мир, свободный от мин", но рассматривает противопехотные мины "как эффективный способ обеспечения безопасности границ России".

Human Rights Watch задокументировала использование противопехотных мин советского/российского происхождения более чем в 30 странах, в том числе в Сирии (в 2011–2019 годах), Украине (в 2014–2015 годах) и Ливии (в 2020 году), часто совпадающих с военным присутствием РФ как стороны в этих конфликтах.

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