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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для дискредитации Украины оккупанты минируют Черное море минами, захваченными в Крыму в 2014 году – МИД

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Министерство иностранных дел Украины отметило, что использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в оружие неизбирательного действия, которое угрожает гражданскому судоходству и человеческим жизням
Министерство иностранных дел Украины отметило, что использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в оружие неизбирательного действия, которое угрожает гражданскому судоходству и человеческим жизням
Фото: ua.depositphotos.com

Россия придумала новый способ морского разбоя, используя украинские морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 29 марта на официальном сайте ведомства.

В МИД отмечают: мины, обнаруженные 26–28 марта у побережья Турции и Румынии, по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"Указанные мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году – во время вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины с захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", – говорится в заявлении.

Такими действиями агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, подчеркнули в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в оружие неизбирательного действия, которое угрожает гражданскому судоходству и человеческим жизням на море во всей акватории не только Черного и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

"Украина настаивает на привлечении России к международной ответственности за совершение противоправных действий в Черном море, военные преступления, и в частности использование морских мин в качестве оружия неизбирательного действия, которое бесконтрольно распространяется в акватории Черного моря", – сказано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями.

28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину.

Теги: Россия, Украина, Турция, МИД, Румыния, Болгария, война, военные, оккупация, провокации, преступление, война России против Украины, мины, судоходство, море, российские оккупанты
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