Для дискредитации Украины оккупанты минируют Черное море минами, захваченными в Крыму в 2014 году – МИД

Министерство иностранных дел Украины отметило, что использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в оружие неизбирательного действия, которое угрожает гражданскому судоходству и человеческим жизням Фото: ua.depositphotos.com

В МИД отмечают: мины, обнаруженные 26–28 марта у побережья Турции и Румынии, по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"Указанные мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году – во время вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины с захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", – говорится в заявлении.

Такими действиями агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, подчеркнули в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в оружие неизбирательного действия, которое угрожает гражданскому судоходству и человеческим жизням на море во всей акватории не только Черного и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

"Украина настаивает на привлечении России к международной ответственности за совершение противоправных действий в Черном море, военные преступления, и в частности использование морских мин в качестве оружия неизбирательного действия, которое бесконтрольно распространяется в акватории Черного моря", – сказано в заявлении.

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