В Черном море обнаружили еще одну мину, теперь у границы с Болгарией

"Мина была обнаружена у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией. Группы подводной обороны в этом регионе были быстро переброшены на место происшествия", – отметили в твите.
1 * 28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan s * n * r * na yak * n * neada aç * klar * nda bir may * n tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualt * Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmi * tir.— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) March 28, 2022
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями.