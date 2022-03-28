В Черном море обнаружили еще одну мину, теперь у границы с Болгарией

"Мина была обнаружена у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией. Группы подводной обороны в этом регионе были быстро переброшены на место происшествия", – отметили в твите.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями.