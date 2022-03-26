Франция, Греция и Турция проведут гуманитарную операцию для эвакуации жителей Мариуполя – Макрон

Пресс-конференция транслировалась на странице Елисейского дворца в Facebook.
"Мы собираемся начать гуманитарную операцию с Грецией и Турцией по эвакуации всех тех, кто хочет покинуть Мариуполь. Мы организуем все в наилучших возможных условиях", – сказал он, цитату приводит Le Figaro.
По словам Макрона, вопросы, касающиеся эвакуации, обсуждались с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко, об этом информируют президента Украины Владимира Зеленского.
Макрон сказал, что намерен в ближайшие 48 часов обсудить детали этой операции с главой Кремля Владимиром Путиным.
Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял 22 марта о намерении лично сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. С 14 марта из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях.
По данным Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Местные власти оценивают количество оставшихся в городе жителей в 200 тыс. По информации президента Украины Владимира Зеленского на 22 марта, в городе оставалось около 100 тыс. человек.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.