Франция, Греция и Турция проведут гуманитарную операцию для эвакуации жителей Мариуполя – Макрон

Тысячи жителей смогли уехать из Мариуполя, еще десятки тысяч людей остаются в осажденном городе Фото: ЕРА

Пресс-конференция транслировалась на странице Елисейского дворца в Facebook.

"Мы собираемся начать гуманитарную операцию с Грецией и Турцией по эвакуации всех тех, кто хочет покинуть Мариуполь. Мы организуем все в наилучших возможных условиях", – сказал он, цитату приводит Le Figaro.

По словам Макрона, вопросы, касающиеся эвакуации, обсуждались с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко, об этом информируют президента Украины Владимира Зеленского.

Макрон сказал, что намерен в ближайшие 48 часов обсудить детали этой операции с главой Кремля Владимиром Путиным.

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял 22 марта о намерении лично сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)