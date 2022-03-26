Зеленский: Уже начаты выплаты пенсий за апрель

"Есть важные новости от нашего правительства. Уже начаты выплаты пенсий за апрель. В частности, Пенсионный фонд перечислил "Ощадбанку" всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а "Укрпошта" будет развозить наличные. Завтра-послезавтра выплата апрельских пенсий будет продолжаться и в других областях восточной и центральной частей Украины. На днях волна выплат охватит все государство", – сказал он.
Президент подчеркнул, что это один из приоритетов для государства.
28 февраля Министерство финансов сообщило, что все подчиненные ему органы работают в режиме военного времени круглосуточно без выходных дней, все пенсии, зарплаты и социальные выплаты выплачиваются вовремя.
11 марта в Мининфраструктуры подчеркнули, что "Укрпошта" работает в полном объеме и предоставляет услуги во всех населенных пунктах страны, где это безопасно для работников и клиентов.