"Укрпошта" возобновляет выплату пенсий в населенных пунктах Луганской области – ОВА

Пенсии удалось доставить благодаря усилиям работников Донецкой дирекции АО "Укрпошта", которая сейчас обслуживает одновременно две восточные области.

"Передвижные отделения почтовой связи предоставили услуги жителям Белогоровки, Золотаревки, Верхнекаменки и Шипиловки", – рассказал руководитель дирекции Вадим Шестопалов.

Кроме того, в населенные пункты удалось доставить продукты питания и другие товары первой необходимости.

"Местным жителям привезли спички, мясные и рыбные консервы, макаронные изделия и моющие средства", – рассказали в ОВА.

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Контекст:

28 февраля Министерство финансов сообщило, что все подчиненные ему органы работают в режиме военного времени круглосуточно без выходных дней, все пенсии, зарплаты и социальные выплаты выплачиваются вовремя.

11 марта в Мининфраструктуры подчеркнули, что "Укрпошта" работает в полном объеме и предоставляет услуги во всех населенных пунктах страны, где это безопасно для работников и клиентов.