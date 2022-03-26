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Турция закрывала Босфор из-за обнаруженной мины. Анкара связалась с Россией и Украиной

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Мина в Босфоре была старого образца
Мина в Босфоре была старого образца
Фото: ЕРА (архив)

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Об этом проинформировало в Twitter министерство национальной обороны Турции.

"В утренние часы на шельфе Босфора гражданским коммерческим судном был обнаружен объект, похожий на мину, и к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS)", – сказано в сообщении.

Ведомство твитнуло, что объект был взят под охрану, началась процедура его нейтрализации.

Турецкое государственное агентство Anadolu позже уведомило, что пролив, движение по которому из соображений безопасности закрывали в обе стороны, снова открыли, мину обезвредили.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил агентству, что мина была старого образца.

Акваторию проверяют на наличие других мин.

Акар отметил, что Турция пообщалась на тему мин "как с российскими, так и с украинскими властями".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Босфор – пролив шириной около 30 метров в Стамбуле, соединяет Черное море с находящимся южнее Мраморным.

Теги: Россия, Украина, Турция, война, Черное море, Стамбул, война России против Украины, судно, безопасность, Босфор, мина, судоходство
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