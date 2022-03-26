Турция закрывала Босфор из-за обнаруженной мины. Анкара связалась с Россией и Украиной

Мина в Босфоре была старого образца Фото: ЕРА (архив)

"В утренние часы на шельфе Босфора гражданским коммерческим судном был обнаружен объект, похожий на мину, и к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS)", – сказано в сообщении.

Ведомство твитнуло, что объект был взят под охрану, началась процедура его нейтрализации.

2 * Bahse konu may * n benzeri cisim SAS Timleri taraf * ndan emniyete al * nm * ve etkisiz hâle getirmek maksatl * müdahaleye ba * lanm * t * r. — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) March 26, 2022

Турецкое государственное агентство Anadolu позже уведомило, что пролив, движение по которому из соображений безопасности закрывали в обе стороны, снова открыли, мину обезвредили.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил агентству, что мина была старого образца.

Акваторию проверяют на наличие других мин.

Акар отметил, что Турция пообщалась на тему мин "как с российскими, так и с украинскими властями".

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