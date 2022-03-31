Российские оккупанты обстреляли газопровод в Харькове. Без газа остались почти 34 тыс. потребителей

"Без газа остались около 34 тыс. потребителей.
"Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода", – пояснили в релизе.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 30 марта оккупанты 47 раз нанесли артиллерийские, минометные и танковые удары. Об этом написала пресс-служба ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.
В Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети. Об этом 30 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.