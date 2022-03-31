Российские оккупанты обстреляли газопровод в Харькове. Без газа остались почти 34 тыс. потребителей

"Без газа остались около 34 тыс. потребителей.

"Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода", – пояснили в релизе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 30 марта оккупанты 47 раз нанесли артиллерийские, минометные и танковые удары. Об этом написала пресс-служба ОВА.

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