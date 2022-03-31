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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли газопровод в Харькове. Без газа остались почти 34 тыс. потребителей

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Непредсказуемая бомбардировка делает невозможным проведение ремонтных работ на разрушенном газопроводе
Непредсказуемая бомбардировка делает невозможным проведение ремонтных работ на разрушенном газопроводе
Фото: АТ "Харківміськгаз" / Facebook

В ночь на 31 марта российские оккупационные войска прямым попаданием снаряда разрушили в одном из районов Харькова подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба АО "Харьковгоргаз".

"Без газа остались около 34 тыс. потребителей.

"Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода", – пояснили в релизе.

https://www.facebook.com/khgor.104.ua/posts/5022963737795328

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 30 марта оккупанты 47 раз нанесли артиллерийские, минометные и танковые удары. Об этом написала пресс-служба ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.

В Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети. Об этом 30 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Теги: Харьков, газопровод, артиллерия, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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