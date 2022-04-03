Оккупанты обстреляли Харьков, есть пострадавшие – Синегубов

"Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. В настоящее время 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве устанавливается", – заявил он.
По словам Синегубова, есть угроза ракетных ударов в Лозовской общине, поэтому в ОВА рекомендуют эвакуировать население. Завтра жителей общины электричкой планируют перевезти в направлении Полтавской области.
"По области горячее всего в изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами", - заявил он, напомнив, что в области сегодня сбили российский самолет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.
28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.