Оккупанты обстреляли Харьков, есть пострадавшие – Синегубов

"Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. В настоящее время 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве устанавливается", – заявил он.

По словам Синегубова, есть угроза ракетных ударов в Лозовской общине, поэтому в ОВА рекомендуют эвакуировать население. Завтра жителей общины электричкой планируют перевезти в направлении Полтавской области.

"По области горячее всего в изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами", - заявил он, напомнив, что в области сегодня сбили российский самолет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)