Россияне, вероятно, отказались от наступления на северском и частично слобожанском направлениях – Генштаб

"Вероятно, противник, не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на северском и частично слобожанском направлениях", – говорится в сообщении.

На севере Украины оккупанты завершают вывод войск на территорию Беларуси.

"Какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничники Беларуси не проводят. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в Республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество", – отметили в Генштабе ВСУ.

На донецком направлении россияне занимаются перегруппировкой и усилением имеющихся войск.

"Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Потери подразделения составили около 80% личного состава", – рассказали в Генштабе.

Отмечается, что ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

"Нарушение противником норм международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные учреждения. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо", – напомнили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)