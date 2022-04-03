С территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей – Венедиктова

"В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Генпрокурор подчеркнула, что преступления российских военных должны быть надлежащим образом задокументированы.
"Параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств. Это тонкая и кропотливая работа: люди напуганы, уставшие и измученные, они пережили невыразимый ужас. И здесь тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить никакого шанса найти и наказать виновных", – добавила Венедиктова.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. "Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", – заявила она.