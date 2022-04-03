С территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей – Венедиктова

"В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.

Генпрокурор подчеркнула, что преступления российских военных должны быть надлежащим образом задокументированы.

"Параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств. Это тонкая и кропотливая работа: люди напуганы, уставшие и измученные, они пережили невыразимый ужас. И здесь тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить никакого шанса найти и наказать виновных", – добавила Венедиктова.