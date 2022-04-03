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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Новая Сребреница". В Буче после российской оккупации обнаружили около 280 тел в братских могилах, убитые лежат на улицах, некоторые – со связанными руками

В Буче на улицах лежит множество тел местных жителей, свидетельствуют волонтеры и журналисты
В Буче на улицах лежит множество тел местных жителей, свидетельствуют волонтеры и журналисты
Фото: Антон Сененко / Facebook

В Буче Киевской области, освобожденной от российских оккупантов, по состоянию на вечер 2 апреля найдено около 280 погибших местных жителей, похороненных в братских могилах. Об этом мэр города Анатолий Федорук сообщил AFP.

Прямо на улицах города, по свидетельствам вошедших в город после его освобождения военных, волонтеров и журналистов, лежат тела местных жителей.

Журналисты AFP видели не менее 20 тел в штатской одежде только на одной из улиц Бучи. По информации Федорука, эти люди были расстреляны. 

Как описывает агентство, тела лежали на тротуаре, на обочине, посреди дороги, один – во дворе разрушенного дома. "Открытый украинский паспорт лежал на земле рядом с человеком, руки которого были связаны за спиной куском белой ткани. У двух других людей была белая ткань, обвязанная вокруг предплечий", – говорится в материале AFP. 

Видео тел, лежащих на дороге, опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter. 

"Новая Сребреница. Украинский город Буча находился в руках российских животных несколько недель", – говорится в сообщении. Министерство также отмечает, что тела убитых россиянами местных жителей, некоторые – со связанными за спиной руками, "разбросаны по улицам города".

Фото погибших в Буче и Мотыжине Киевской области, в том числе – полуголых, одно из тел со следами пыток – в колодце, опубликовали также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и медиа-проект Euromaidan Press (осторожно, очень тяжелые кадры).

Еще одно видео из города снял 2 апреля журналист Дмитрий Комаров. По его словам, в городе много мин, заминированы в том числе детские площадки. 

"Что сказать? Мы ехали – видели невероятное количество, огромное количество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые... Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация, и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел. Эти кадры я показывать не буду", – сказал он.

Комаров добавил, что 2 апреля в город начали заходить полиция и спецназ, которые проверяют город, за ними – саперы, которые будут очищать его от мин. Также 2 апреля в город начали завозить гуманитарную помощь. "Нашим людям нечего есть. Вы не поверите, люди плачут при виде хлеба, месяц не видели хлеба", – сказал он. 

https://www.facebook.com/1plus1.DmitroKomarov/videos/383787060022355/

Комаров также сообщил, что видел тела молодых мужчин, у которых связаны руки и прострелены головы. 

"Это совпадает с тем, что мне рассказывали – что уничтожали мужское население, 18-60 приблизительно, всех молодых-здоровых просто расстреливали", – сказал журналист, не уточнив, от кого это слышал. 

Подобную информацию приводит и волонтер Антон Сененко, который занимается эвакуацией людей из Киевской области. 

"Буча... Я честно скажу, не знаю, что о ней рассказать. О том, как россияне собрали ребят из местной терробороны, положили лицом вниз, связали руки и всех постреляли?.. А может, о том, что россияне постреляли почти всю охрану местного предприятия, вламывались в подвалы местных, в которых те скрывались, издевались над ними?" – написал он. 

Сененко пояснил, что тела в городе до сих пор лежат на улицах, потому что ГСЧС с саперами пока не смогли туда доехать, "погрязнув в аналогичной работе в Ирпене".

https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/5237252322993874

Контекст:

Российские войска зашли в Бучу в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины..

25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Буче звание "Город-герой Украины".

31 марта ВСУ освободили Бучу от российских оккупантов, но власти призвали людей пока не возвращаться в город – заминированы большие территории, дома, административные здания, брошенная военная техника и даже тела погибших, заявлял 31 марта секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский. 

По предварительной информации Шаправского на 31 марта, подтверждены смерти около 250 жителей города. Секретарь горсовета предполагал, что после освобождения города и разборов завалов это число может значительно вырасти. 

2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от захватчиков

Теги: Министерство обороны Украины, Киевская область, волонтеры, Буча, война России против Украины, Дмитрий Комаров, погибшие, мужчины
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