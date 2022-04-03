"Новая Сребреница". В Буче после российской оккупации обнаружили около 280 тел в братских могилах, убитые лежат на улицах, некоторые – со связанными руками

Прямо на улицах города, по свидетельствам вошедших в город после его освобождения военных, волонтеров и журналистов, лежат тела местных жителей.

Журналисты AFP видели не менее 20 тел в штатской одежде только на одной из улиц Бучи. По информации Федорука, эти люди были расстреляны.

Как описывает агентство, тела лежали на тротуаре, на обочине, посреди дороги, один – во дворе разрушенного дома. "Открытый украинский паспорт лежал на земле рядом с человеком, руки которого были связаны за спиной куском белой ткани. У двух других людей была белая ткань, обвязанная вокруг предплечий", – говорится в материале AFP.

Видео тел, лежащих на дороге, опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

"Новая Сребреница. Украинский город Буча находился в руках российских животных несколько недель", – говорится в сообщении. Министерство также отмечает, что тела убитых россиянами местных жителей, некоторые – со связанными за спиной руками, "разбросаны по улицам города".

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of * animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Фото погибших в Буче и Мотыжине Киевской области, в том числе – полуголых, одно из тел со следами пыток – в колодце, опубликовали также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и медиа-проект Euromaidan Press (осторожно, очень тяжелые кадры).

Еще одно видео из города снял 2 апреля журналист Дмитрий Комаров. По его словам, в городе много мин, заминированы в том числе детские площадки.

"Что сказать? Мы ехали – видели невероятное количество, огромное количество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые... Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация, и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел. Эти кадры я показывать не буду", – сказал он.

Комаров добавил, что 2 апреля в город начали заходить полиция и спецназ, которые проверяют город, за ними – саперы, которые будут очищать его от мин. Также 2 апреля в город начали завозить гуманитарную помощь. "Нашим людям нечего есть. Вы не поверите, люди плачут при виде хлеба, месяц не видели хлеба", – сказал он.

Комаров также сообщил, что видел тела молодых мужчин, у которых связаны руки и прострелены головы.

"Это совпадает с тем, что мне рассказывали – что уничтожали мужское население, 18-60 приблизительно, всех молодых-здоровых просто расстреливали", – сказал журналист, не уточнив, от кого это слышал.

Подобную информацию приводит и волонтер Антон Сененко, который занимается эвакуацией людей из Киевской области.

"Буча... Я честно скажу, не знаю, что о ней рассказать. О том, как россияне собрали ребят из местной терробороны, положили лицом вниз, связали руки и всех постреляли?.. А может, о том, что россияне постреляли почти всю охрану местного предприятия, вламывались в подвалы местных, в которых те скрывались, издевались над ними?" – написал он.

Сененко пояснил, что тела в городе до сих пор лежат на улицах, потому что ГСЧС с саперами пока не смогли туда доехать, "погрязнув в аналогичной работе в Ирпене".