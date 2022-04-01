В Буче российские оккупанты заминировали кондитерскую фабрику, а печенье отравили – горсовет

"Уважаемая община Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", так как рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помним об опасности!" – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска зашли в Бучу в первые дни войны РФ против Украины.

25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Буче звание "Город-герой Украины".

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Буча пока контролируется противником. "Там закрепилась Росгвардия, идет постоянный минометный обстрел, в первую очередь – по логистическим трассам, откуда можно зайти, подойти", – сказал Павлюк.

С начала массового вторжения РФ в Украину 24 февраля в Буче, которая оказалась на пути оккупантов в Киев, предварительно погибло не менее 250 человек, заявил 31 марта секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.