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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской ОВА рассказали, когда жители освобожденного от российских оккупантов Ирпеня могут вернуться домой

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Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов 28 марта
Украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов 28 марта
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Говорить о возвращении местного населения в Ирпень, что под Киевом, еще очень рано – это небезопасно из-за постоянных артобстрелов города российскими оккупантами.

Об этом в видеообращении, опубликованном 31 марта в Facebook, сообщил глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк.

Он рассказал, что в регионе "орки продолжают обстреливать населенные пункты, идут постоянные бои".

"Наши защитники успешно противостоят противнику. У меня нет сомнения, что мы освободим Бучу, Гостомель, Ворзель и все оккупированные захватчиком территории Киевской области. Но говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано – это небезопасно. Повторяю, город под постоянными артиллерийскими обстрелами", – сказал Павлюк.

По его словам, многие жилые дома и близлежащие территории "заминированы нелюдями".

"Еще продолжаются мероприятия по зачистке нашими силами обороны. Также предстоит разминирование силами ГСЧС большой территории как в самом городе, так и на подъездах. И только когда пройдут все запланированные этапы операции – зачистки, разминирования, проверки полицией жилых комплексов, можно будет говорить о возвращении жителей в Ирпень", – отметил Павлюк.

Об этом будет сообщено во всех официальных источниках, резюмировал глава Киевской ОВА.

https://www.facebook.com/General.Pavlyuk/videos/1082583755802974/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.

28 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

По предварительным данным, во время оккупации, уличных боев и от обстрелов погибли 200–300 жителей Ирпеня, а также около 50 военнослужащих, сообщил 30 марта мэр города, руководитель местной территориальной обороны Александр Маркушин.

25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Гостомель, Киевская ОГА, военные, Вооруженные силы Украины, артиллерия, Ирпень, Буча, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, разминирование, население, проверки, Александр Павлюк, Ворзель
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