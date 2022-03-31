В Киевской ОВА рассказали, когда жители освобожденного от российских оккупантов Ирпеня могут вернуться домой

Об этом в видеообращении, опубликованном 31 марта в Facebook, сообщил глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк.

Он рассказал, что в регионе "орки продолжают обстреливать населенные пункты, идут постоянные бои".

"Наши защитники успешно противостоят противнику. У меня нет сомнения, что мы освободим Бучу, Гостомель, Ворзель и все оккупированные захватчиком территории Киевской области. Но говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано – это небезопасно. Повторяю, город под постоянными артиллерийскими обстрелами", – сказал Павлюк.

По его словам, многие жилые дома и близлежащие территории "заминированы нелюдями".

"Еще продолжаются мероприятия по зачистке нашими силами обороны. Также предстоит разминирование силами ГСЧС большой территории как в самом городе, так и на подъездах. И только когда пройдут все запланированные этапы операции – зачистки, разминирования, проверки полицией жилых комплексов, можно будет говорить о возвращении жителей в Ирпень", – отметил Павлюк.

Об этом будет сообщено во всех официальных источниках, резюмировал глава Киевской ОВА.

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