В Киевской ОВА рассказали, когда жители освобожденного от российских оккупантов Ирпеня могут вернуться домой

Об этом в видеообращении, опубликованном 31 марта в Facebook, сообщил глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк.
Он рассказал, что в регионе "орки продолжают обстреливать населенные пункты, идут постоянные бои".
"Наши защитники успешно противостоят противнику. У меня нет сомнения, что мы освободим Бучу, Гостомель, Ворзель и все оккупированные захватчиком территории Киевской области. Но говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано – это небезопасно. Повторяю, город под постоянными артиллерийскими обстрелами", – сказал Павлюк.
По его словам, многие жилые дома и близлежащие территории "заминированы нелюдями".
"Еще продолжаются мероприятия по зачистке нашими силами обороны. Также предстоит разминирование силами ГСЧС большой территории как в самом городе, так и на подъездах. И только когда пройдут все запланированные этапы операции – зачистки, разминирования, проверки полицией жилых комплексов, можно будет говорить о возвращении жителей в Ирпень", – отметил Павлюк.
Об этом будет сообщено во всех официальных источниках, резюмировал глава Киевской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.
24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.
28 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.
По предварительным данным, во время оккупации, уличных боев и от обстрелов погибли 200–300 жителей Ирпеня, а также около 50 военнослужащих, сообщил 30 марта мэр города, руководитель местной территориальной обороны Александр Маркушин.
25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".