В Буче российские оккупанты убили не менее 250 человек – секретарь горсовета

Об этом 31 марта в эфире совместного телевизионного проекта "FREEДОМ", который транслировал в YouTube канал УНИАН, сообщил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.
"Наш городок под Киевом, там нет ни одного военного объекта, никакой военной инфраструктуры. Но тем не менее он подвергался обстрелам, бомбардировкам, – сказал чиновник. – У нас, по нашим подсчетам предварительным… подтверждено, что были убиты за время оккупации около 250 человек. Я думаю, что эта цифра после освобождения города и после того, как мы разберем все завалы и будем иметь доступ к отдаленным микрорайонам нашего города, будет значительно больше".
По словам Шаправского, оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
Чиновник рассказал, что в городе были зафиксированы подразделения кадыровцев, российских военных, омоновцев (Росгвардия) и спецназа Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска зашли в Бучу в первые дни войны РФ против Украины.
25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Буче звание "Город-герой Украины".
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Буча пока контролируется противником. "Там закрепилась Росгвардия, идет постоянный минометный обстрел, в первую очередь – по логистическим трассам, откуда можно зайти, подойти", – сказал Павлюк.