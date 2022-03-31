В Буче российские оккупанты убили не менее 250 человек – секретарь горсовета

Об этом 31 марта в эфире совместного телевизионного проекта "FREEДОМ", который транслировал в YouTube канал УНИАН, сообщил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

"Наш городок под Киевом, там нет ни одного военного объекта, никакой военной инфраструктуры. Но тем не менее он подвергался обстрелам, бомбардировкам, – сказал чиновник. – У нас, по нашим подсчетам предварительным… подтверждено, что были убиты за время оккупации около 250 человек. Я думаю, что эта цифра после освобождения города и после того, как мы разберем все завалы и будем иметь доступ к отдаленным микрорайонам нашего города, будет значительно больше".

По словам Шаправского, оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.

Чиновник рассказал, что в городе были зафиксированы подразделения кадыровцев, российских военных, омоновцев (Росгвардия) и спецназа Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)