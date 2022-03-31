В Буче местные жители идентифицировали среди оккупантов спецназ Беларуси – секретарь горсовета

Ведущие спросили Шаправского, известно ли, какие подразделения оккупантов находятся в городе.
"Буча приблизительно поделена на пять секторов. Эти пять секторов, по словам самих оккупантов, контролируются разными группами. Достоверно известно, что один из секторов контролируется кадыровцами, также стоят российские военные, также известно, что стоят белорусский спецназ и омоновцы", – сказал секретарь Бучанского горсовета.
У Шаправского уточнили по поводу нахождения в городе военных из Беларуси.
"Наши волонтеры, которые были и есть в городе и оказывают людям помощь, – они видели белорусские шевроны на погонах и четко идентифицировали, что именно белорусские войска, белорусский спецназ. Там так было написано на шевронах… Это информация от наших волонтеров, от наших жителей, которые все это видели своими глазами", – отметил чиновник.
По словам Шаправского, информация о присутствии спецназа Беларуси в Буче известна украинским спецслужбам.
"Я даже скажу один факт: один из наших сотрудников коммунального предприятия, работник… ритуальной службы… когда утром он пришел, то увидел, что [административное] здание [на кладбище] было вскрыто, припасы, которые у него были, – съедены, а на столе лежала белорусская форма. С шевронами "Республика Беларусь", спецназ. То есть это четко было идентифицировано", – подчеркнул секретарь Бучанского горсовета.
Он добавил, что несмотря на официальные заявления Минска, белорусские подразделения принимают участие в войне в Украине.
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Буча пока контролируется противником.
Видеозапись эфира опубликована в Telegram Павлюка.
"Там закрепилась Росгвардия, идет постоянный минометный обстрел, в первую очередь – по логистическим трассам, откуда можно зайти, подойти", – сказал Павлюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.