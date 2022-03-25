Саакашвили – Лукашенко: Лука, я тебе никогда не давал плохих советов, пошлешь войска в Украину – очень плохо закончишь, Путину твоя судьба до лампочки

Текст своего обращения Саакашвили опубликовал в Twitter 25 марта.

"Лука, я тебе никогда не давал плохих советов. Если ты пошлешь войска в Украину, максимум через месяц тебя уже не будет у власти и очень плохо закончишь. [Президенту РФ Владимиру] Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь", – написал Саакашвили.

Лука, я тебе никогда не давал плохих советов. Если ты пошлёшь войска в Украину, максимум через месяц тебя уже не будет у власти и очень плохо закончишь. Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что, если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.