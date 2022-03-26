В Совбезе Беларуси лоббируют военную поддержку российских оккупантов, беларусы против – Генштаб ВСУ

Белорусы против участия в войне против Украины, отмечают в ВСУ Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

"Население республики Беларусь не поддерживает привлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную Российской Федерацией против Украины. В то же время оказание военной поддержки российской агрессии и вопрос направления белорусских подразделений в Украину лоббируется группой высокопоставленных должностных лиц и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российская армия продолжает активно использовать транспортную сеть Беларуси для агрессии против Украины.

"Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории РФ. В основном для переброски ракет разных типов и боеприпасов враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей на отдельных направлениях", – объяснили украинские военные.

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