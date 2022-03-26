В Совбезе Беларуси лоббируют военную поддержку российских оккупантов, беларусы против – Генштаб ВСУ

"Население республики Беларусь не поддерживает привлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную Российской Федерацией против Украины. В то же время оказание военной поддержки российской агрессии и вопрос направления белорусских подразделений в Украину лоббируется группой высокопоставленных должностных лиц и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали, что российская армия продолжает активно использовать транспортную сеть Беларуси для агрессии против Украины.
"Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории РФ. В основном для переброски ракет разных типов и боеприпасов враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей на отдельных направлениях", – объяснили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе Беларусь.
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.