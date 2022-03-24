Каменских: Мамы, женщины, девушки Беларуси! Не отпускайте своих мужчин! Мужчины, не отправляйтесь на эту войну!

"Белорусы! Мамы, женщины, девушки Беларуси! Не отпускайте своих мужчин! Мужчины, не отправляйтесь на эту войну! Вместе мы сможем не допустить еще больше боли, смертей и утрат! Их и так уже очень много. Уже столько людей погибло из-за войны, развязанной в мирной Украине! Не по нашей воле, не нашими людьми! Украинцы мечтают, чтобы это закончилось! Украинцы мечтают о мире! С каждым днем смертей, поломанных судеб, сирот, людей, умирающих из-за гуманитарной катастрофы во многих городах Украины, – все больше и больше! Не нужно, чтобы эта цифра росла! Отказывайтесь! Не едьте на нашу землю! Я молюсь и верю, что вы, как и мы, за то, чтобы этот ужас закончился!" – написала она.

Каменских подчеркнула, что население страны гораздо многочисленнее, чем ее руководство.

"Сплоченный отказ всех солдат невозможно будет переломить. Мы видим всех, кто с вашей стороны готов отступить и не поддерживать войну! Сделайте, чтобы тех, кто против войны, стало еще больше! Она не ваша: не ради вашей страны, не ради ваших людей, семей, не ради вашей культуры. Зачем тогда умирать из-за войны, развязанной руководством РФ? Мы верим, что ваша страна сможет избавиться от тирании и стать свободной, мирной! Пожалуйста, белорусские солдаты, не воюйте против Украины!" – призвала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Война России против Украины. Главное (обновляется)