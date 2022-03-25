Железнодорожное сообщение с Беларусью прекращено – глава Ровенской ОВА

"Друзья, железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь прекращено. Это значит, что Россия больше не сможет поставлять военную технику и провизию оккупантам через белорусскую железную дорогу", – написал Коваль.

Глава Ровенской ОВА поблагодарил железнодорожников "за помощь в приближении победы Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, на территории Ровенской области боевых действий пока не происходило.

В то же время, Ровенская область уже подвергалась ракетным ударам со стороны российских оккупантов. 14 марта они уничтожили телевышку в селе Антополь Ровенской области, вследствие удара погибло девять человек. 16 марта оккупанты обстреляли "один из объектов военной инфраструктуры" в городе Сарны Ровенской области. 21 марта российские военные дважды обстреляли регион – утром нанесли удар по полигону, а вечером – по Ровенскому району.

Кроме того, Ровенская область граничит с Беларусью. Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.