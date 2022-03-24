Украина высылает практически весь состав посольства Беларуси – МИД

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, опубликованном 24 марта на сайте МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а пребывание их и членов их семей на территории Украины объявляется нежелательным", – отметил Николенко.

Кроме того, после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева, добавил представитель украинского МИД.

Также Украина аннулировала экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте, – пояснил Николенко. – Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат немедленный и решительный ответ".