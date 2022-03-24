Украина высылает практически весь состав посольства Беларуси – МИД

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, опубликованном 24 марта на сайте МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а пребывание их и членов их семей на территории Украины объявляется нежелательным", – отметил Николенко.
Кроме того, после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева, добавил представитель украинского МИД.
Также Украина аннулировала экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.
"Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте, – пояснил Николенко. – Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат немедленный и решительный ответ".
В МИД Беларуси сообщили 23 марта, что власти республики приняли решение о высылке 12 украинских дипломатов из страны и закрытии Генерального консульства Украины в Бресте. В заявлении сказано, что консульство в Бресте белорусская сторона решила закрыть "в связи с фактическим отсутствием персонала", ряду украинских дипломатов "предложили" покинуть Беларусь в течение 72 часов. Дипломатический состав в формате 1+4 (посол Игорь Кизим и четыре сотрудника дипмиссии) "может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями", говорится в сообщении.
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз обвинил украинских дипломатов в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", но доказательств не привел. Кроме того, он обвинил Украину в "многочисленных недружественных действиях", которые якобы совершались с 2020 года.
Накануне, 22 марта, в Комитете государственной безопасности (КГБ) Беларуси обвинили половину украинских дипломатов в шпионаже и заявили, что ликвидировали "резидентуру Украины".
По словам Николенко, белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины (Минобороны, СБУ, Госпогранслужбу), причем выложила в открытый доступ их персональные данные. "До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", – отметил Николенко.
Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.