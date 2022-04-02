В ряде населенных пунктов Киевской области вводят комендантский час с 21.00 2 апреля по 6.00 5 апреля

В Киевской области действует комендантский час с 21.00 до 6.00.

"Исключение – населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21.00 2 апреля до 6.00 5 апреля. В это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком", – заявили в ОВА.

Он призвал жителей региона придерживаться рекомендаций органов власти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)