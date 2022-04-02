В ряде населенных пунктов Киевской области вводят комендантский час с 21.00 2 апреля по 6.00 5 апреля

В Киевской области действует комендантский час с 21.00 до 6.00.
"Исключение – населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21.00 2 апреля до 6.00 5 апреля. В это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком", – заявили в ОВА.
Он призвал жителей региона придерживаться рекомендаций органов власти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.