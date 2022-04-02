Энергетики вернут свет в освобожденные от оккупантов пригороды Киева уже в ближайшие дни – ДТЭК

ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где следует в первую очередь начать ремонт сетей Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"Большое количество населенных пунктов было освобождено нашими защитниками. Мы планируем начать возобновление электроснабжения. Где-то день-два – и мы начнем запитывать населенные пункты в достаточно больших объемах", – сказал он.

Как отметил руководитель, сейчас маршруты по восстановлению сетей проверяют саперы, чтобы энергетики могли безопасно провести работы. Сахарук добавил, что в преддверии ремонтных бригад удалось зайти на некоторые участки поврежденных сетей. В некоторых местах линии электропередачи полностью разрушены.

ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где следует в первую очередь начать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения, пояснил он.