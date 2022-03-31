Украинские энергокомпании запустили проект Stop Bloody Energy и призывают прекратить сотрудничество с Россией

Компании должны получить четкий сигнал, что сегодня в их маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и изуродованных войной жизней, заявили участники инициативы Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Каждый доллар, заплаченный за российские энергоносители, – это доллар, переданный прямо убийце в руки. Больше не может быть никаких колебаний по поводу того, вести коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет", – говорится в заявлении Stop Bloody Energy.

На сайте проекта собрана информация о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, продолжающих сотрудничество с Россией. Цель Stop Bloody Energy – показать крупные мировые компании, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают вести бизнес в РФ и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

"Те, кто еще этого не понял, должны получить четкий сигнал: сегодня в вашу маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и изуродованных войной жизней. Единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на ее продление", – говорится в заявлении на сайте.

Фото: bloody.energy