Путин уже проиграл. Он объединил Запад больше, чем когда-либо – немецкий депутат

Политик отметил, что за очень короткий период времени, "за дни и недели" произошли поразительные изменения в отношении Европы и, в частности, Германии к происходящему в Украине и России.
"Будучи немцем, я вам скажу, что с самого начала, с 2015 года, я был против проекта "Северный поток – 2" и не имел поддержки. Но сегодня у нас абсолютный консенсус в стране и наше население нас поддерживает... Что касается продажи оружия. Нашей доктриной было никогда не продавать оружие государствам, переживающим военный вооруженный конфликт. Но эта война все это изменила", – подчеркнул Реттген.
Он отметил, что раньше Германия была также против отключения других стран от SWIFT, но теперь поддержала общие санкции.
По мнению депутата, теперь Германия должна отказаться от импорта нефти и газа из России.
"Я сегодня говорю со своими избирателями, я сегодня говорю с руководством страны, чтобы остановить импорт энергоресурсов, ввести энергетическое эмбарго. Потому что мы видим это как главную задачу нашей политики – остановить агрессивную, несправедливую войну. Времени на промедление нет, должны действовать прямо сейчас, немедленно", – подчеркнул Реттген .
Он считает, что Путин уже проиграл в войне с Украиной.
"Мы уверены, что он не победит. И я знаю точно, что он уже проиграл. Он и на военном театре не имеет успеха, и политически он проиграл. Потому что он объединил Запад больше, чем когда-либо", – сказал политик.
В то же время в своем Twitter Реттген написал 24 марта, что правительство Германии заявило о своем категорическом неприятии энергетических санкций. "Это означает, что мы продолжаем финансировать войну Путина", – отметил он.
Bei den Energiesanktionen erklärt die deutsche Bundesregierung ihre kategorische Ablehnung. Das bedeutet, dass wir auch weiterhin Putin‘s Krieg finanzieren. #Illner— Norbert Röttgen (@n_roettgen) March 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.