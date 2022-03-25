Путин уже проиграл. Он объединил Запад больше, чем когда-либо – немецкий депутат

Реттген выступает за то, чтобы Германия остановила импорт энергоресурсов из РФ Фото: Norbert Röttgen / Facebook

Политик отметил, что за очень короткий период времени, "за дни и недели" произошли поразительные изменения в отношении Европы и, в частности, Германии к происходящему в Украине и России.

"Будучи немцем, я вам скажу, что с самого начала, с 2015 года, я был против проекта "Северный поток – 2" и не имел поддержки. Но сегодня у нас абсолютный консенсус в стране и наше население нас поддерживает... Что касается продажи оружия. Нашей доктриной было никогда не продавать оружие государствам, переживающим военный вооруженный конфликт. Но эта война все это изменила", – подчеркнул Реттген.

Он отметил, что раньше Германия была также против отключения других стран от SWIFT, но теперь поддержала общие санкции.

По мнению депутата, теперь Германия должна отказаться от импорта нефти и газа из России.

"Я сегодня говорю со своими избирателями, я сегодня говорю с руководством страны, чтобы остановить импорт энергоресурсов, ввести энергетическое эмбарго. Потому что мы видим это как главную задачу нашей политики – остановить агрессивную, несправедливую войну. Времени на промедление нет, должны действовать прямо сейчас, немедленно", – подчеркнул Реттген .

Он считает, что Путин уже проиграл в войне с Украиной.

"Мы уверены, что он не победит. И я знаю точно, что он уже проиграл. Он и на военном театре не имеет успеха, и политически он проиграл. Потому что он объединил Запад больше, чем когда-либо", – сказал политик.

В то же время в своем Twitter Реттген написал 24 марта, что правительство Германии заявило о своем категорическом неприятии энергетических санкций. "Это означает, что мы продолжаем финансировать войну Путина", – отметил он.

Bei den Energiesanktionen erklärt die deutsche Bundesregierung ihre kategorische Ablehnung. Das bedeutet, dass wir auch weiterhin Putin‘s Krieg finanzieren. #Illner — Norbert Röttgen (@n_roettgen) March 24, 2022

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