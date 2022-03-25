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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин уже проиграл. Он объединил Запад больше, чем когда-либо – немецкий депутат

Реттген выступает за то, чтобы Германия остановила импорт энергоресурсов из РФ
Реттген выступает за то, чтобы Германия остановила импорт энергоресурсов из РФ
Фото: Norbert Röttgen / Facebook

Президент России Владимир Путин своим решением напасть на Украину кардинально изменил политику Германии и объединил против себя мир, заявил депутат Федерального парламента Германии, экс-председатель парламентского комитета по иностранным делам Норберт Реттген. Об этом он сказал 24 марта во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности, передает корреспондент "ГОРДОН".

Политик отметил, что за очень короткий период времени, "за дни и недели" произошли поразительные изменения в отношении Европы и, в частности, Германии к происходящему в Украине и России.

"Будучи немцем, я вам скажу, что с самого начала, с 2015 года, я был против проекта "Северный поток – 2" и не имел поддержки. Но сегодня у нас абсолютный консенсус в стране и наше население нас поддерживает... Что касается продажи оружия. Нашей доктриной было никогда не продавать оружие государствам, переживающим военный вооруженный конфликт. Но эта война все это изменила", – подчеркнул Реттген.

Он отметил, что раньше Германия была также против отключения других стран от SWIFT, но теперь поддержала общие санкции.

По мнению депутата, теперь Германия должна отказаться от импорта нефти и газа из России.

"Я сегодня говорю со своими избирателями, я сегодня говорю с руководством страны, чтобы остановить импорт энергоресурсов, ввести энергетическое эмбарго. Потому что мы видим это как главную задачу нашей политики – остановить агрессивную, несправедливую войну. Времени на промедление нет, должны действовать прямо сейчас, немедленно", – подчеркнул Реттген .

Он считает, что Путин уже проиграл в войне с Украиной.

"Мы уверены, что он не победит. И я знаю точно, что он уже проиграл. Он и на военном театре не имеет успеха, и политически он проиграл. Потому что он объединил Запад больше, чем когда-либо", – сказал политик.

В то же время в своем Twitter Реттген написал 24 марта, что правительство Германии заявило о своем категорическом неприятии энергетических санкций. "Это означает, что мы продолжаем финансировать войну Путина", – отметил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, энергетика, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
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