Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ – Зеркаль

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в секретариате Международного агентства по атомной энергии", – сказала Зеркаль.

В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 марта в интервью проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петр Котин говорил, что россияне составляют третью часть МАГАТЭ.