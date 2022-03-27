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ПОЛИТИКА

Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ – Зеркаль

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В "Энергоатоме" говорят, что треть МАГАТЭ россияне
В "Энергоатоме" говорят, что треть МАГАТЭ – россияне
Фото: ЕРА

В связи с вторжением в Украину Россию следует отстранить от участия в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила 27 марта советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, информирует Кабинет Министров.

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в секретариате Международного агентства по атомной энергии", – сказала Зеркаль.

В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 марта в интервью проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петр Котин говорил, что россияне составляют третью часть МАГАТЭ.

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

6 марта Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

По данным украинской компании, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявляли, что теперь станция принадлежит "Росатому".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал мир "проснуться" и отреагировать на действия РФ. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору", – заявил президент.

Теги: Россия, Кабинет Министров, терроризм, война, энергетика, военные, Чернобыльская АЭС, АЭС, Энергоатом, Елена Зеркаль, Запорожская АЭС, советник, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, энергия, российские оккупанты
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