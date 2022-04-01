За сутки энергетики вернули свет для 30 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Электромонтерам удалось возобновить электроснабжение 11 100 семей в 26 населенных пунктах Киевской области – в Киево-Святошинском, Бориспольском, Макаровском районах", – сообщили в компании.

В Донецкой области специалистам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 19 600 семей в 16 населенных пунктах в пяти районах – Авдеевском, Константиновском, Марьинском, Славянском и Торецком, отметили в пресс-службе.

Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах, сообщили в компании. В настоящее время без света остается 678 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады работают непрерывно и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов. Энергетики работают совместно с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной", – рассказали в ДТЭК.

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