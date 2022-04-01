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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики вернули свет для 30 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах
Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 30 700 семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в Facebook компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Электромонтерам удалось возобновить электроснабжение 11 100 семей в 26 населенных пунктах Киевской области – в Киево-Святошинском, Бориспольском, Макаровском районах", – сообщили в компании.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/2302059573278152

В Донецкой области специалистам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 19 600 семей в 16 населенных пунктах в пяти районах – Авдеевском, Константиновском, Марьинском, Славянском и Торецком, отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/1603817146652783

Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах, сообщили в компании. В настоящее время без света остается 678 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады работают непрерывно и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов. Энергетики работают совместно с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной", – рассказали в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Донецкая область, энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт
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