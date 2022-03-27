ДТЭК возобновил электроснабжение в Святошинском районе Киева – КГГА

"Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" смогли починить высоковольтную линию и возобновить электроснабжение в Святошинском районе, который утром остался без света в результате боевых действий в пригороде – в направлениях Гостомеля и Ирпеня", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы были проведены в шести местах и продолжаются работы по подключению отдельных потребителей.

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Утром 26 марта из-за повреждения двух линий 110 кВ Святошинский район Киева оказался без электроснабжения.