ДТЭК восстановил поврежденные из-за обстрелов электросети в 37 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей

Без света остаются еще сотни населенных пунктов, ремонт провести не могут из-за обстрелов Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Вчера нам удалось возобновить электроснабжение в 28 населенных пунктах Киевской области. Наши аварийные бригады частично вернули свет в селах пяти районов области: Броварском, Барышевском, Киево-Святошинском, Вышгородском и Васильковском, – которые были обесточены из-за боевых действий. В частности, со светом Зазимье, Пуховка и Погребы, которые были обесточены вчера из-за обстрелов. Также отремонтирована линия 110 кВ, что дает основное электроснабжение для жителей Броварского и Бориспольского районов", – говорится в сообщении "ДТЭК Киевские региональные электросети", опубликованном в Facebook.

Без света остаются еще жители 520 населенных пунктов в Киевской области, подчеркнули авторы релиза.

В ДТЭК уточнили, что ждут разрешения украинских военнослужащих на проведение ремонта в населенных пунктах, которые остаются без электричества.

В Донецкой области вчера вернули свет в девяти населенных пунктах Краматорского, Бахмутского, Лиманского и Марьинского районов, это 8200 семей, сообщили в "ДТЭК Донецкие электросети".

Самая сложная ситуация в области сейчас в осажденном Мариуполе, там из-за постоянных обстрелов провести ремонт сетей не могут три недели. Всего в Донецкой области без света остается 177 населенных пунктов.