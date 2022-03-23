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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль поблагодарил энергетиков за героическую работу в условиях войны

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Шмыгаль (справа): Пока враг разрушает мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить
Шмыгаль (справа): Пока враг разрушает мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить
Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил государственными наградами украинских энергетиков, героически работающих на передовой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил сегодня энергетиков, фактически работающих на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", – написал Шмыгаль.

Он добавил, что с первого дня войны работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек в Киевской области: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В пресс-службе ДТЭК сообщили 23 марта, что с начала войны только в Киевской области энергетики компании смогли вернуть свет около 100 тыс. семей, пострадавших от обстрелов российских оккупантов. Более 30 аварийных бригад компании вместе с военными работают над восстановлением электроэнергии в области в режиме 24/7. В общей сложности по всей стране обесточенными остаются более 1000 населенных пунктов, отметили в компании.

Теги: война, энергетика, Гостомель, ДТЭК, электроэнергия, Новые Петровцы, ремонт, Васильков, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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