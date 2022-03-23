Шмыгаль поблагодарил энергетиков за героическую работу в условиях войны

"Посетил сегодня энергетиков, фактически работающих на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", – написал Шмыгаль.
Он добавил, что с первого дня войны работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек в Киевской области: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В пресс-службе ДТЭК сообщили 23 марта, что с начала войны только в Киевской области энергетики компании смогли вернуть свет около 100 тыс. семей, пострадавших от обстрелов российских оккупантов. Более 30 аварийных бригад компании вместе с военными работают над восстановлением электроэнергии в области в режиме 24/7. В общей сложности по всей стране обесточенными остаются более 1000 населенных пунктов, отметили в компании.