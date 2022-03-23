Шмыгаль поблагодарил энергетиков за героическую работу в условиях войны

Шмыгаль (справа): Пока враг разрушает мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить Фото: Денис Шмигаль / Telegram

"Посетил сегодня энергетиков, фактически работающих на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", – написал Шмыгаль.

Он добавил, что с первого дня войны работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек в Киевской области: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.

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