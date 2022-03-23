За сутки энергетики вернули свет 22 тысячам семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

23 марта в Киеве из-за обстрелов была повреждена линия на Борщаговке, которая питает 47 многоквартирных и 50 частных домов.

"Уже в 4.15 электромонтеры подключили к резервному источнику питания все дома. В общей сложности свет вернули для 4332 семей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению поврежденной линии", – сообщили в компании.

Свет также вернули в 19 населенных пунктов в Киево-Святошинском, Броварском, Барышевском и Бориспольском районах Киевской области для 6400 семей.

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" удалось восстановить электроснабжение в 11 100 домов, отметили в ДТЭК.

Без света остаются 680 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском и Бучанском районах Киевской области, где из-за регулярных обстрелов оккупантов нет возможности провести ремонт электросетей уже больше недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – сообщили изданию "ГОРДОН" в ДТЭК.

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