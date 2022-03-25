Энергетики за сутки вернули свет в 11 тыс. домов в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Аварийные бригады непрерывно работают, отметили в компании Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 6498 семей в Киевской области.

"Электромонтерам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось частично восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах в трех районах: Броварском, Барышевском и Киево-Святошинском, обесточенных из-за боевых действий", – сообщили в компании.

В Донецкой области удалось восстановить электроснабжение для 4200 семей в восьми населенных пунктах, сообщили в компании. Без света остается 690 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за российских оккупантов", – отметили в ДТЭК.

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