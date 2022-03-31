За сутки энергетики вернули свет для более 28 тыс. семей на Киевщине и Донетчине – ДТЭК

В настоящее время без света остаются 703 города и села в Киевской и Донецкой областях Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в 48 населенных пунктах Киево-Святошинского района, обесточенных из-за боевых действий", – сообщили в компании.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети удалось возобновить электроснабжение в семи населенных пунктах в шести районах – Авдеевском, Краматорском, Марьинском, Покровском, Славянском и Торецком, сообщили в компании.

Некоторые населенные пункты из-за вражеских обстрелов снова остались без света. Из-за активных боевых действий специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

В настоящее время без света остаются 703 города и села в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.