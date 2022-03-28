За неделю энергетики вернули свет для более 220 тыс. семей – ДТЭК

"За минувшую неделю мы восстановили свет в 225 населенных пунктах, предоставили свет 221 тыс. семей, это 60 тыс. в Киевской области, 77 тыс. в Донецкой области и 86 тыс. в киевском пригороде и городе Киеве", – перечислил он.

Сахарук отметил, что сейчас Киев начал страдать от отключений электрической энергии, что связано с боевыми действиями в окрестностях. Он добавил, что сейчас ДТЭК работает над тем, чтобы увеличить мощность присоединений к объектам критической инфраструктуры, таким как больницы, в областях, где сейчас не идут боевые действия.

"Мы увеличиваем выдачу, повышаем резервы, на случай, если не дай бог будут идти боевые действия, мы сможем оперативно давать свет этим объектам критической инфраструктуры", – подчеркнул Сахарук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)