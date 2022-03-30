За сутки энергетики вернули свет для 37 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

"29 марта электромонтерам удалось возобновить электроснабжение для 18 тыс. семей в 41 населенном пункте в Киево-Святошинском и Барышевском районах, обесточенных из-за боевых действий", – сообщили в компании.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети удалось возобновить электроснабжение в 15 населенных пунктах в Авдеевском, Константиновском, Лиманском, Славянском и Торецком районах. Всего за минувшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 19 тыс. семей в Донецкой области, сообщили в компании.

Из-за обстрелов российских оккупантов энергетикам приходится по несколько раз восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.