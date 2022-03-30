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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики вернули свет для 37 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

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Аварийные бригады работают непрерывно
Аварийные бригады работают непрерывно
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 37 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщил в Facebook ДТЭК Рината Ахметова.

"29 марта электромонтерам удалось возобновить электроснабжение для 18 тыс. семей в 41 населенном пункте в Киево-Святошинском и Барышевском районах, обесточенных из-за боевых действий", – сообщили в компании.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/2300333733450736

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети удалось возобновить электроснабжение в 15 населенных пунктах в Авдеевском, Константиновском, Лиманском, Славянском и Торецком районах. Всего за минувшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 19 тыс. семей в Донецкой области, сообщили в компании.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/1602467356787762

Из-за обстрелов российских оккупантов энергетикам приходится по несколько раз восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

Теги: Донецкая область, энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт
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